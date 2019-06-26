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Malatya'da Silahlı kavgada müşteri vuruldu

1 saat önce

Malatya'da Silahlı kavgada müşteri vurulduMALATYA - Malatya'da akrabalar arasında meydana gelen silahlı kavgada işyerinde müşteri olarak bulunan bir kişi açılan ateş sonucunda yaralandı.

Malatya'da Silahlı kavgada müşteri vuruldu
MALATYA - Malatya'da akrabalar arasında meydana gelen silahlı kavgada işyerinde müşteri olarak bulunan bir kişi açılan ateş sonucunda yaralandı.
Olay, İnönü,Halep Caddesi kesişiminde meydana geldi.İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan akraba oldukları öğrenilen Ö.A ile A.Ş İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde olduğunu tespit ettikleri İ.A.'ya pompalı tüfekle ateş açtı.Açılan ateş sonucunda işyerinde müşteri olarak bulunan E.K. ayağına isabet eden saçmalar neticesinde yaralandı.Asıl hedef olan İ.A.'nın yara almadan kurtulduğu olayda şüpheliler olay yerinde yaya olarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede olay da kullanılan silah ile birlikte bir adet bıçak ele geçirirken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Malatya'da Silahlı kavgada müşteri vuruldu
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:21 Kaynak: İHA
Polis, Malatya, 3. Sayfa
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