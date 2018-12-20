Malatya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
11 saat önce
Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralıMALATYA - Malatya'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Malatya
'da silahlı saldırı: 1 yaralı
MALATYA - Malatya'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay Battalgazi
ilçesi bağlı Sarıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre aralarında husumet olduğu iddia edilen E.K. Taştepe Caddesi üzerinde kaldırımdan ilerleyen H.P.'ye pompalı tüfekle ateş açtı.
Açılan ateş sonucunda H.P. bacağına isabet eden saçmalar sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
ekipleri H.P.'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheli E.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:16 Kaynak: İHA
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