Son Dakika Haberleri: Malatya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Malatya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

42 dakika önce

Malatya'da meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Malatya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
Malatya'da meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan İ.B. (35) Zafer Mahallesi Sarısalkım sokakta bir iş yerinin önünde bekleyen 25 yaşındaki K.N.T.'ye silahla ateş açtı.Açılan ateş sonucunda bacaklarına 2 kurşun isabet eden K.N.T. kanlar içerisinde yere yığıldı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan K.N.T ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. K.N.T'yi silahla yaraladıktan sonra olay yerinde otomobil ile kaçan İ.B. polis ekiplerince olayda kullandığı silah ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:47 Kaynak: İHA

Zafer Mahallesi, Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gözü Dönmüş Eş, Karısının İş Yeri Önünde Kendini Yakmaya Çalıştı Başörtüsü Makineye Dolanan Talihsiz Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi

Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü Odasına Giren Yengesi, 17 Yaşındaki Genci Fenalaşmış Halde Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 18:29:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]