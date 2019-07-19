Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
41 dakika önce
Malatya'da bir kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:18 Kaynak: İHA
'da bir kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.
Olay, Yeşilyurt
ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir kahvehanede oturan A.K.'ye (55) henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü S.D. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda A.K. bacaklarına isabet eden saçmalar neticesinde yaralanırken, S.D. otomobil ile olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi
'nde yapılan A.K. daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA
Demet Akalın ve kızının olduğu araca yumruklu saldırı Kabil Üniversitesi'nde bombalı saldırı! 8 ölü, 33 yaralı Gübre çukuruna düşen eşekler kepçeyle kurtarıldı Yaşlı kadınla şoförün tartışması olay oldu! "Psikolojimi bozdun teyze, geç sen kullan"