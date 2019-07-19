Son Dakika Haberleri: Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

41 dakika önce

Malatya'da bir kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]
Malatya'da bir kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir kahvehanede oturan A.K.'ye (55) henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü S.D. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda A.K. bacaklarına isabet eden saçmalar neticesinde yaralanırken, S.D. otomobil ile olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde yapılan A.K. daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA
Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Demet Akalın ve kızının olduğu araca yumruklu saldırı Kabil Üniversitesi'nde bombalı saldırı! 8 ölü, 33 yaralı Gübre çukuruna düşen eşekler kepçeyle kurtarıldı Yaşlı kadınla şoförün tartışması olay oldu! "Psikolojimi bozdun teyze, geç sen kullan"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 23:00:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]