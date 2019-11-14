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Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

6 saat önce

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Erikli Sokak içerisinde kaldırımda yürüyen F.A.'ya kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahla ateş açıldı.Açılan ateş sonucunda bacağına isabet alan F.A. yaralanırken olayın şüphelileri olay yerinden yaya olarak kaçtı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


F.A. polis ekiplerine verdiği ilk bilgilerde tanımadığını ileri sürdüğü 2 kişi tarafından kaldırımda yürürken kendine silahla ateş açıldığını belirttiği öğrenildi.


Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - MALATYA

Malatya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:46 Kaynak: İHA
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