Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Tenzile sokak içerisinde yürümekte olan O.Y.'ye, henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı Ş.Ö. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.Açılan ateş sonucu O.Y. yaralanırken, Ş.Ö. olay yerinden kaçarak izini kayıp ettirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.