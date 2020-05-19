Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.



Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı K.S. tarafından silahla açılan ateş sonucunda vücuduna isabet alan 1 kişi yaralandı.



İsmi öğrenilemeyen yaralı şahıs olay yerine gelen 112 sağlık ambulansı ile hastaneye kaldırılırken, firar eden şüpheli ise polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.



Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, başlatılan soruşturma ise sürüyor. - MALATYA