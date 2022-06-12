Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

12.06.2022 21:51

Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı Malatya'da yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, 20.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Battalgazi Caddesi mevkiinde yolda ilerleyen Mecnun K.'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. İki bacağına isabet alan Mecnun K. yaralanırken, şüpheliler kaçarak izini kaybettirdi.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler bölgede delil araması yaptı.

Ekiplerin olayın şüphelisini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

YORUMLAR
500
İstanbul'daki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı İstanbul'daki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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