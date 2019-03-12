Son Dakika Haberleri: Malatya'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kadın Yaralandı

Malatya'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kadın Yaralandı

1 saat önce

Malatya'da bir kadın uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Malatya'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kadın Yaralandı, System.String[]
Malatya'da bir kadın uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Sarsalkım Sokaktaki evinden çıkan Kübra Nur Turgut'a (25), henüz bilinmeyen nedenle İsa B. tarafından silahlı saldırıda bulunuldu.

Ayaklarından yaralanan kadın, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Turgut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından taksiyle kaçan, daha sonra bir minibüse binen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:14 Kaynak: AA

Merkez, Malatya, Güncel
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