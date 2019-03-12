Malatya'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kadın Yaralandı
1 saat önce
Malatya'da bir kadın uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Malatya
'da bir kadın uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Battalgazi
ilçesi Zafer Mahallesi
Sarsalkım Sokaktaki evinden çıkan Kübra Nur Turgut'a (25), henüz bilinmeyen nedenle İsa B. tarafından silahlı saldırıda bulunuldu.
Ayaklarından yaralanan kadın, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Turgut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından taksiyle kaçan, daha sonra bir minibüse binen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:14 Kaynak: AA
Helikopterli Trafik Denetiminde Yakalanan Kadın Sürücü Neye Uğradığını Şaşırdı
Tarım İşçisinin Ücretleri Arttı
Başörtüsü Makineye Dolanan Talihsiz Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi
Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'