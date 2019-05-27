Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
3 saat önce
Malatya'da bir kadın uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:23 Kaynak: İHA
'da bir kadın uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Olay, Battalgazi
ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Salköprü Mahallesi Arkadaş sokakta bir iş yerinin kurşunlanma olayının şüphelisi olarak her yerde aranan H.A.B., Mehmet Buyruk
Caddesi üzerindeki evinden çıkan A.D. isimli kadına henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan A.D. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Turgut Özal
Tıp Merkezi acil servisine kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 2 adet boş tüfek kartuşu bulurken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - MALATYA
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