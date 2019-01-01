Son Dakika Haberleri: Malatya'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Malatya'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

40 dakika önce

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Malatya'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çirikpınar Mahallesi'ndeki bir çay ocağında, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Av tüfeğinin de kullanıldığı kavgada, Fethi Aksoy (38) ve Nihat K. (39) bıçaklanarak, Sami U. (54) ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılardan Fethi Aksoy ve Nihat K. 112 acil servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Aksoy, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Sami U. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:37 Kaynak: AA

Battalgazi, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzurum'da, 14 Yaşındaki İki Kafadar Kar Evi Yaptı Meteoroloji Uyardı! Yarın Yurt Genelinde Havanın Yağışlı Olması Bekleniyor

AK Parti'nin Ankara İlçe Adayları Belli Oldu! 3 İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye Doğum Gününde Doldurulmuş Kurt Hediye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 22:17:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]