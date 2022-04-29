Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

29.04.2022 19:21
Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Cevherizade Mahallesi'ndeki çay ocağında henüz belirlenemeyen sebeple M.K, Ö.K. ile H.G, O.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.G. silahla, O.G. göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Kurt, 9 keçiyi telef etti Kurt, 9 keçiyi telef etti Karaciğer komasına giren Belediye Başkanı Dinçer, yeniden hayata tutundu Karaciğer komasına giren Belediye Başkanı Dinçer, yeniden hayata tutundu

Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
19:18 Antalya'nın Konyaaltı sahilinde traktörle düzenleme çalışması yapıldı
19:16 Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor
19:11 Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi
18:12 Galatasaray kayyum tehlikesiyle karşı karşıya
18:11 Kabil'de camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
17:55 Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini konuşuyor
17:48 Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir
17:33 Burak Elmas istifa etmeyeceğini açıkladı!
17:23 9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığı iskelenin altında kalarak yaşamını yitirdi
17:00 Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarına söz verdi: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 19:28:33. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement