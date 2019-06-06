Malatya'da silahlı yağma iddiası: 3 zanlı tutuklandı
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Malatya'da, 2 ayrı silahlı yağma olayına karıştığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandıİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezindeki bir erkek kuaförü ile kafede silahlı yağma ve 1 kişinin yaralanması olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına...
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:03 Kaynak: AA
'da, 2 ayrı silahlı yağma olayına karıştığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezindeki bir erkek kuaförü ile kafede silahlı yağma ve 1 kişinin yaralanması olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Zanlıların kimliklerini ve adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı düzenlediği operasyonla B.D, B.Ö. ve S.K'yi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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