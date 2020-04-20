Malatya'da silahlı yaralama - Son Dakika

Malatya'da silahlı yaralama

MALATYA - Malatya'da silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Sarıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hamd sokak içerisinde gerçekleştirildiği değerlendirilen olayda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı silahla açılan ateş sonucunda 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Hamd sokak içerisinde inceleme yapan ekipler çok sayıda kartuş ve kovan buldu.

Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, olayın gerçekleştirildiği değerlendiren Hamd sokağa yakın bir nokta olan Hidayet Mahallesi Oral sokakta şüphe üzerine durdukları bir araçta 1 adet pompalı silah ele geçirirken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.