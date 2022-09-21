Malatya'da sırlı mağara! Dilden dolaşan söylentiler nedeniyle kimse 'Korku Mağarası'na giremiyor - Son Dakika
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Malatya'da sırlı mağara! Dilden dolaşan söylentiler nedeniyle kimse 'Korku Mağarası'na giremiyor

21.09.2022 12:56

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde içinde yırtıcı hayvanların bulunduğu ileri sürülen ve bölge halkı arasında "Korku Mağarası" olarak adlandırılan 1750 rakımlı 80 metre derinliğindeki mağaraya kimse giremiyor. İşte detaylar...

Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi'nde 1750 metre yükseklikte bulunan ve bölge halkının içerisinde yaşayan çeşitli yırtıcı yabani hayvanlar nedeniyle "korku mağarası' adını verdikleri mağaraya kimse giremiyor. Kurt, tilki, kirpi, yarasa gibi birçok yaban hayvanı türüne ev sahipliği yaptığı ileri sürülen ve yaklaşık 3 kilometrelik zorlu bir yolcuğunun ardından ulaşılabilen mağaranın dibini ise bugüne kadar gören olmadığı ifade ediliyor.

3 KİLOMETRE ZORLU YOLCULUĞUN ARDINDAN ULAŞILIYOR

Bölgede turist rehberliği yapan Kemal Kurt, mağaranın karstik özelliğinin bulunduğunu belirterek, "Mağaraya 3 kilometre zorlu bir yolculuğun ardından ulaşılıyor. Bölge halkının korku mağarası adını verdiği mağara 80 metre derinliğinde. Dar bir girişten sonra iki büyük galerisi olan mağarada çeşitli yaban hayvanları yaşıyor" dedi.

Malatya'daki bu mağaraya kimse giremiyor

"BÖLGE HALKI KORKUDAN ZİYARET EDEMİYOR"

Mağaradaki gizem ve yabani hayvanlardan dolayı vatandaşların ziyaret etmeye korktuğunu kaydeden Kurt, "Mağaraya girdiğinizde kurt, tilki, kirpi, dağ keçisi ve yarasa gibi çeşitli yaban hayvanları ile karşılaşabilirsiniz. Bu bağlamda vatandaşlar bölgeyi ziyaret etmekten korkuyor. Ulaşımı bölgedeki sarp yapı nedeniyle oldukça zor olan mağara turizme kazandırılabilir. Bu yapılabilirse ilçemiz için önemli bir nokta olabilecek bir mağara" diye konuştu.

Malatya'daki bu mağaraya kimse giremiyor
Malatya'daki bu mağaraya kimse giremiyor
Malatya'daki bu mağaraya kimse giremiyor
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Komik - İlginç, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da sırlı mağara! Dilden dolaşan söylentiler nedeniyle kimse 'Korku Mağarası'na giremiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da sırlı mağara! Dilden dolaşan söylentiler nedeniyle kimse 'Korku Mağarası'na giremiyor - Son Dakika
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