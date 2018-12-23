Son Dakika Haberleri: Malatya'da Sis Hava Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor

Malatya'da Sis Hava Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor

3 saat önce

Malatya'da yoğun sis nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Malatya'da Sis Hava Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Malatya'da yoğun sis nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Kentte merkezinde sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesinin yer yer 40 metrenin altına düşmesi nedeniyle hava ulaşımı olumsuz etkilendi.

İstanbul'a karşılıklı yapılması gereken iki uçak seferinde gecikme yaşanıyor.

Yoğun sis, şehir merkezinin yanı sıra Elazığ ve Kayseri kara yollarında da görüş mesafesini azalttı.

Öte yandan Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sis ve pus ile buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın çok bulutlu olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu illerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması da istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:12 Kaynak: AA

Sabah, Elazığ, Malatya, Güncel
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