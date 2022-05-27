Malatya'da sivil savunma uzmanları ve amirlerine eğitim verildi - Son Dakika
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Malatya'da sivil savunma uzmanları ve amirlerine eğitim verildi

27.05.2022 12:42
Malatya'da sivil savunma uzmanları ve amirlerine eğitim verildi

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), sivil savunma uzman ve amirlerine Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezinde eğitim verildi.

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), sivil savunma uzman ve amirlerine Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezinde eğitim verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Emrah Altuntaş, eğitim öncesindeki konuşmasında, sivil savunma hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla eğitimler düzenlediklerini belirtti.

Kentte sivil savunma planlamasına tabi kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında görev yapan sivil savunma uzmanları ile amirlerine yönelik eğitimlerin önemine işaret eden Altuntaş, "Toplam 149 sivil savunma uzmanı ve amirine 4 ayrı grup halinde eğitim verildi. Bunlara sivil savunma hizmetlerinin önemi, alınacak önlemlerle sivil savunma planlarının hazırlanmasına yönelik eğitim verildi." diye konuştu.

Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ile kurumlarda sivil savunma planlaması konularında eğitimlerin verildiği programda, deprem tatbikatı da yapıldı.

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Kaynak: AA

Malatya, Deprem, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da sivil savunma uzmanları ve amirlerine eğitim verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da sivil savunma uzmanları ve amirlerine eğitim verildi - Son Dakika
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