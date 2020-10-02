Malatya'da sivil toplum kuruluşlarının toplantılarına Kovid-19 ertelemesi - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan genel kurul toplantıları dahil tüm etkinlikler 2 ay süre ile ertelendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda toplandığını aktarıldı.

Toplantıda, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, bugün itibaren 1 Aralık 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan genel kurul toplantılar dahil tüm etkinliklerin ertelenmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.