Malatya'da Soba Faciası, Anne Kız Hayatını Kaybetti
20 dakika önce
Malatya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile kızı hayatını kaybetti.
Malatya
'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile kızı hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt
ilçesine bağlı Tepeköy
Mahallesi'nde yaşandı. Evde uyuyan anne Ebru Boztaş (41) ile çocukları Busenur (11) ve B.B. (13) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınlarının durumu sabah fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri anne Ebru Boztaş ile kızı Busenur Boztaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatta olduğu belirlenen B.B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan baba Celal Boztaş'ın 11 yıl önce bir inşaattan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:56 Kaynak: İHA
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