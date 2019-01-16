Malatya'da Soba Faciası: Anne ve Kızı Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Hayatını...
5 dakika önce
Malatya'da soba faciası: Anne ve kızı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiMALATYA - Malatya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile kızı hayatını kaybetti.
Malatya
'da soba faciası: Anne
ve kızı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti
MALATYA - Malatya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile kızı hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt
ilçesine bağlı Tepeköy
Mahallesi'nde yaşandı. Evde uyuyan anne Ebru Boztaş ile çocukları Busenur ve B.B. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınlarının durumu sabah fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri anne ile 2 çocuğunu hastaneye kaldırdı. Anne Ebru Boztaş ile kızı Busenur Boztaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan B.B.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan baba Celal Boztaş'ın 11 yıl önce bir inşaattan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:35 Kaynak: İHA
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