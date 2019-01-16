Son Dakika Haberleri: Malatya'da Sobadan Zehirlenen Anne ve Kızı Öldü (2)- Yeniden

Malatya'da Sobadan Zehirlenen Anne ve Kızı Öldü (2)- Yeniden

1 saat önce

MALATYA'da yaktıkları sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Ebru Boztaş (41) ve kızı Busenur (11) öldü, oğlu Baran (13) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Malatya'da Sobadan Zehirlenen Anne ve Kızı Öldü (2)- Yeniden, System.String[]
MALATYA'da yaktıkları sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Ebru Boztaş (41) ve kızı Busenur (11) öldü, oğlu Baran (13) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Busenur ve Baran Boztaş kardeşlerin okula gitmediğini öğrenen çocuların amcaları, yeğenlerinin anneleri ile yaşadığı eve geldi. Zili çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca da pencereden içeriye girdi. Anne Ebru Boztaş ile çocuklarının hareketsiz yattığını gören amca, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan anne ve çocukları, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen anne Ebru ve kızı Busenur, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamayarak, hayatlarını kaybetti. Baran Boztaş ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Ebru Boztaş'ın eşi Celal Boztaş'ın yaklaşık 11 yıl önce bir inşaatta çalışırken geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayı duyup eve koşan aile yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Acı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

? - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:33 Kaynak: DHA

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