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Malatya'da sobadan zehirlenen çift öldü

6 saat önce

MALATYA'da yaktıkları sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Halil (78) ve Hülya Sevim (49) çifti yaşamını yitirdi.

Malatya'da sobadan zehirlenen çift öldü, System.String[]

MALATYA'da yaktıkları sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Halil (78) ve Hülya Sevim (49) çifti yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Halil ve Hülya Sevim çiftinden dünden beri haber alamayan yakınları zili çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri eve girdi. Sobadan sızan dumandan etkilenmemek için gaz maskesi takarak odaya giren itfaiye erleri Halil ve Hülya Sevim çiftini yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevim çiftinin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından çiftin cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.Olayı duyup eve koşan aile yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Polisin oayla ilgili soruşturması sürüyor.


Hamidiye, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:51 Kaynak: DHA
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