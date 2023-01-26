Malatya'da soğuk hava ekmek fırınını dondurdu - Son Dakika
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Malatya'da soğuk hava ekmek fırınını dondurdu

26.01.2023 17:49

Malatya'da soğuk hava ekmek fırınını dondurdu Malatya'nın Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde etkili olan soğuk hava pide fırınını dondurdu.

Malatya'da soğuk hava ekmek fırınını dondurdu

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde etkili olan soğuk hava pide fırınını dondurdu. Yaklaşık 700 kişinin yaşadığı mahallede vatandaşların ekmek ihtiyacı ilçe ile kent merkezinden sağlanıyor.

Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde bir süredir etkili soğuk hava fide fırınını dondurdu. Aşırı soğuklar nedeniyle donan fırında ekmek üretimine ara verilirken, mahalle sakinlerinin ekmek ihtiyacı ilçe ve kent merkezinden karşılanıyor.

"10 gündür durum aynı"

Yaklaşık 700 kişinin yaşadığı mahallede tek fırın işletmecisi olduklarını kaydeden Aliseydi Kurt, "Soğuktan dolayı fırın ısınmıyor fırın ısınmadığı için ekmek çıkaramıyoruz. Hamurda maya tutmuyor. Mahalle sakinleri ekmek ihtiyacını Akçadağ ilçe ile kent merkezinde karşılamaya çalışıyor. Aşırı bir soğuk var bölgedeki tek fırıncıda biziz. 10 gündür durum böyle devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Akçadağ, Malatya, Develi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da soğuk hava ekmek fırınını dondurdu - Son Dakika

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