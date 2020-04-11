MALATYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DRONE DESTEĞİYLE DENETLENDİ - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağı kapsamında olan Malatya'da güne sessiz başlandı. Kent meydanı ve Kapalı Çarşı bölgesinde güvenlik güçleri ile belediye ekipleri dışında kimseye rastlanılmadı. Sokağa çıkma yasağına uyan Malatyalılar, yasak sürecini evlerinde geçiriyor. Sadece fırın, eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin açık olduğu kentte, temizlik ekipleri de görevlerini yaptı. Polis ekipleri ise caddelerde görülen vatandaşları da uyarıp evlerine yönlendirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kentin en işlek cadde ve sokaklarında drone uçurdu. Ekipler, sokağa çıkan vatandaşları havadan görüntülediği takdirde para cezası uygulanacak.