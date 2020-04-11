Malatya'da 'sokağa çıkma' yasağını duyanlar fırın ve marketlere koştu - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Malatya'da da ekmek fırınları ve manavlara akın etti. Uzun kuyrukların oluştuğu iş yerleri önünde polisler, uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta saat 00.00'dan sonra 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edildiğinin duyurulması ile birlikte Malatya'da fırın ve manavlarda yoğunluk yaşandı. Açıklamanın ardından vatandaşlar ekmek ve temel gıda ürünleri alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Fırınların önünde oluşan kuyruklar sonrasında fırıncılar tedbirler aldı. Vatandaşlar tek tek içeri alınırken, içeri giren vatandaşa maske dağıtıldı. Manavlarda da yoğunluk vardı. Vatandaşlar 2 gün yetecek kadar sebze ve meyve aldı.