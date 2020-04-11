Malatya'da 'sokağa çıkma' yasağını duyanlar fırın ve marketlere koştu - Son Dakika

Malatya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle manav ve fırınlara akın eden vatandaşlar gece yarısı yasağın başlamasıyla evlerine döndü. Böylelikle kentte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri de aldıkları güvenlik önlemleriyle tedbirlerini sürdürüyor.

Malatya 'da 'sokağa çıkma' yasağını duyanlar fırın ve marketlere koştu (2)

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Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu