Son Dakika › Güncel › Malatya'da 'sokağa çıkma' yasağını duyanlar fırın ve marketlere koştu - Son Dakika
Malatya'da 'sokağa çıkma' yasağını duyanlar fırın ve marketlere koştu
6 saat önce
Malatya'da 'sokağa çıkma' yasağını duyanlar fırın ve marketlere koştu (2)MALATYA'DA SOKAKLAR BOŞ KALDIMalatya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle manav ve fırınlara akın eden vatandaşlar gece yarısı yasağın başlamasıyla evlerine döndü.
Malatya'da 'sokağa çıkma' yasağını duyanlar fırın ve marketlere koştu (2)
MALATYA'DA SOKAKLAR BOŞ KALDI
Malatya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle manav ve fırınlara akın eden vatandaşlar gece yarısı yasağın başlamasıyla evlerine döndü. Böylelikle kentte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri de aldıkları güvenlik önlemleriyle tedbirlerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:00 Kaynak: DHA
Son Dakika Kaza yapan alkollü eşinin suçunu üstlenen kadın, kısa sürede gerçekleri itiraf etti Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Yasağa rağmen sokağa çıktı: Köpeklerimi beslemek için çıktım Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi