Son Dakika › Güncel › Malatya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 206 kişiye para cezası - Son Dakika
Malatya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 206 kişiye para cezası
6 saat önce
Malatya'da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 206 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.
Malatya'da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 206 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kentte denetimler yapıldı.
Denetimlerde yasağa uymayan 206 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.
Kent genelinde denetimler sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:02 Kaynak: AA
Son Dakika Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın Sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe bürünen Bağdat caddesi havadan görüntülendi