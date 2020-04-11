Malatya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 206 kişiye para cezası - Son Dakika

Malatya'da, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 206 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kentte denetimler yapıldı.

Denetimlerde yasağa uymayan 206 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Kent genelinde denetimler sürüyor.