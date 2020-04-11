Malatya'da sokağa çıkma yasağının ardından yoğunluk - Son Dakika

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Malatya'da sokağa çıkma yasağının ardından yoğunluk
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Malatya'da'da yoğunluk yaşandı.
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Malatya'da'da yoğunluk yaşandı.
Fırınların açık olduğunu bilmeyen vatandaşlar marketlerde yoğunluğa neden oldu.
Çevreyolu Çöşnük kavşağında önlem alan trafik polisleri fırınların yarın açık olacağına dair anons yaptı.
Çevreyolunda yoğun bir araç trafiği oluştu,
Kentteki fırın, market ve bakkalarda kuyruk oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:34 Kaynak: AA
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