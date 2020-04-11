Malatya'da sokağa çıkma yasağının ardından yoğunluk - Son Dakika

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Malatya'da sokağa çıkma yasağının ardından yoğunluk
28 dakika önce
Malatya'da sokağa çıkma yasağının ardından caddelerde ve market önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Malatya'da sokağa çıkma yasağının ardından caddelerde ve market önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:41 Kaynak: AA
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