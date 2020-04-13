Malatya'da sokağa çıkma yasağının ardından caddeler hareketlendi - Son Dakika
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Malatya'da sokağa çıkma yasağının ardından caddeler hareketlendi

6 saat önce

Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte Malatya'da bazı vatandaşlar dışarı çıkarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

Malatya'da sokağa çıkma yasağının ardından caddeler hareketlendi, System.String[]

Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte Malatya'da bazı vatandaşlar dışarı çıkarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde gerçekleşen sokağa çıkma yasağı 24.00 itibariyle sona erdi. Yasağın sona ermesiyle birlikte Malatya'da bazı vatandaşlar araçlarıyla bazıları ise yaya olarak dışarı çıkarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.


Yer yer yoğunluğun oluştuğu noktalarda polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde ikazda bulundu. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:17 Kaynak: İHA

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