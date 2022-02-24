Malatya'da sokakta bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da sokakta bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı

24.02.2022 16:02
Malatya'da sokakta bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı

MALATYA'da, husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

MALATYA'da, husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında, iddiaya göre, para meselesinden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada İsmet K., Muhammet K. ve İbrahim K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgaya ilişkin soruşturma başlattı.


Malatya'da sokakta bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı
Malatya'da sokakta bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı
Malatya'da sokakta bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı
Malatya'da sokakta bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malatya'da sokakta bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da sokakta bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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