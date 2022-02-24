Malatya'da sokakta bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

MALATYA'da, husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında, iddiaya göre, para meselesinden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada İsmet K., Muhammet K. ve İbrahim K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgaya ilişkin soruşturma başlattı.