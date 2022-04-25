Malatya'da son 3 günde 908 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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Malatya'da son 3 günde 908 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

25.04.2022 14:22
Malatya'da son 3 günde 908 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenler ülkelerine gönderiliyor.

Yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenler ülkelerine gönderiliyor. Bu çerçevede son 3 günde Malatya'dan 908 yabancı uyruklu göçmen ülkelerine gönderildi. Son 4 ayda ise Türkiye'den toplam 11 bin 36 göçmen ülkelerine geri gönderildi.

227 yabancı uyruklu düzensiz göçmen daha işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Malatya'dan ülkelerine gönderildi. 22-25 Nisan tarihleri arasında Malatya'dan planlanan 4 charter uçuşun sonuncusu ile 227 yabancı uyruklu göçmenler Malatya Havalimanında gönderildi. Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde 3 gündür işlemleri süren ve işlemleri tamamlandıktan sonra Geri Gönderme Merkezi'nden alınan göçmenler, Malatya Havalimanı'ndan 227 kişilik kafile halinde ülkelerine gönderiliyor. Son kafilenin de gönderilmesi ile Malatya'dan toplam 908 yabancı uyruklu göçmen ülkelerine gönderildi. - MALATYA

Malatya'da son 3 günde 908 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
Malatya'da son 3 günde 908 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
Malatya'da son 3 günde 908 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
Malatya'da son 3 günde 908 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
Malatya'da son 3 günde 908 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
Malatya'da son 3 günde 908 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
Malatya'da son 3 günde 908 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

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Türkiye, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da son 3 günde 908 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da son 3 günde 908 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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