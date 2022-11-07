Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan kritik uyarı: 6,5 ile 7,2 arasında deprem bekleniyor

Malatya'nın Pütürge, Doğanyol, Battalgazi, Doğanşehir ve Arguvan ilçelerinde 28 Ekim'den bu yana büyüklükleri 3.0 ve 4.1 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi. Üst üste yaşanan depremler bölge halkını korkuturken, "Daha büyük bir deprem gerçekleşir mi?" sorusu akıllara geldi.

"HIZLI KENTSEL DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ VAR"

Basın toplantısı düzenleyen Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Özgür, 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremi hatırlatarak aynı acıların yaşanmaması için yetkililere seslendi. Malatya'nın muhtemel bir depreme hazır olmadığını vurgulayan Erkan Özgür, "Türkiye genelinde 24 il, 110 ilçe ve 500'e yakın köy ve mahalleden aktif fay hatları geçiyor. Bu fay hatlarının bir an önce planlara işlenmesi gerekiyor. Bu noktada da Malatya'da kentsel dönüşümün hızlanması gerekiyor. Hızlı bir kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Bizler can kaybının az olması için uğraşan bir meslek grubuyuz" dedi.

"ÇOK YIKICI BİR DEPREM GELİYOR"

Büyük depremin kapıda olduğunun altını çizen Özgür, "Bizim amacımız deprem olmadan neler yapılması gerektiğini ortaya koymaktır. Büyük bir deprem kapıda. Çelikhan- Erkenek hattını sıkıştırıyor. 2020'den bu yana 3 bine yakın deprem olmuş. O fay hattı kırılacak, bugünü yarını yok. Olası bir depremde de Malatya'nın birçok yeri yerle bir olacak gibi görünüyor. Kışla Caddesi, Akpınar, Fuzuli Caddesi'nde hep bitişik nizamlı yapılar var. Yeni ya da eski bina fark etmiyor. Bir an önce bunlara çözüm bulunup, kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor. Önümüzde çok yıkıcı bir deprem geliyor. Malatya, tarihi boyunca iki kere yerle bir olmuş. O nedenle yetkililerin bu konuya bir an önce el atması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"6.5 İLE 7.2 ARASINDA BİR DEPREM BEKLENİYOR"

"Malatya'da tahmini kaç şiddetinde bir deprem bekleniyor?" sorusuna ise Özgür, "Malatya'da 6.5 ile 7.2 arasında bir deprem bekleniyor. Geçen gün hatta Naci Görür hoca da açıklama yapmıştı" yanıtını verdi.