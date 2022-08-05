Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 5 zanlı yakalandı

Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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