Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 2 zanlı yakalandı

09.03.2022 14:17
Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 2 zanlı yakalandı

Malatya'da sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Arguvan ve Battalgazi ilçelerinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin evlerindeki aramada çok sayıda yasaklanmış yayın ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Malatya, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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