Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Malatya'da sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Arguvan ve Battalgazi ilçelerinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin evlerindeki aramada çok sayıda yasaklanmış yayın ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
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