Malatya'da, Sosyal Medyada Terör Propagandasına 2 Gözaltı
31 dakika önce
MALATYA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı saptanan 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
MALATYA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK
propagandası yaptığı saptanan 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Malatya
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında sosyal medya sayfalarında terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen S.Y. ile Y.K.'nin adreslerine savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. Baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde 2 av tüfeği, 18 fişek, 50 gram esrar ile terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmalarına başlandı. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:05 Kaynak: DHA
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