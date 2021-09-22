Malatya'da sosyal medyadan FETÖ propagandasına soruşturma - Son Dakika

Malatya'da, sosyal medyada Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) propagandasını yapan ve ABD'de yaşadığı tespit edilen zanlı için soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada suç ve suç işleyenlerin tespitine ilişkin yaptıkları çalışma kapsamında A.S'nin FETÖ propagandası yaptığını belirledi. ???????Şüphelinin Trabzon nüfusuna kayıtlı olduğu ve ABD'de yaşadığını belirleyen ekipler, zanlının "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan dosyasının bulunduğunu ve firari olduğunu tespit etti.

Teknik çalışmayla ilgili düzenlenen raporların yapılacak adli işlemlere esas olmak üzere Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına iletileceği belirtildi.