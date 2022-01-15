Malatya'da sosyal medyadan hakaret iddiası - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, bir şüpheli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

???????Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medya hesabı üzerinden herkese açık şekilde "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Devlet Büyüklerini kast ederek küçük düşürücü ve aşağılayıcı fotoğraflar ile Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar da bulunduğu tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı.

"Cumhurbaşkanına hakaret, Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla adli mercilere sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.