Malatya'da sosyal medyadan PKK propagandasına 4 gözaltı - Son Dakika
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Malatya'da sosyal medyadan PKK propagandasına 4 gözaltı

07.04.2022 13:41
Malatya'da sosyal medyadan PKK propagandasına 4 gözaltı

MALATYA'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

MALATYA'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığını belirledi. Şüphelileri tespit edip, harekete geçen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


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Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malatya'da sosyal medyadan PKK propagandasına 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da sosyal medyadan PKK propagandasına 4 gözaltı - Son Dakika
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