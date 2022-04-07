MALATYA'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığını belirledi. Şüphelileri tespit edip, harekete geçen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Malatya'da sosyal medyadan PKK propagandasına 4 gözaltı - Son Dakika