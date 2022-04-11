Malatya'da sosyal medyadan terör propagandası yapan zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da sosyal medyadan terör propagandası yapan zanlı yakalandı

11.04.2022 16:04
Malatya'da sosyal medyadan terör propagandası yapan zanlı yakalandı

Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının adresindeki aramada örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Malatya'da terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı Malatya'da terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

Jandarma, Malatya, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da sosyal medyadan terör propagandası yapan zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
16:04 İstanbul Emniyet'i "Zeytinburnu Kasabı" adlı hesap sahibinin 2 ay önce tutuklandığını açıkladı
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Yakılarak öldürülmüştü! Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı! Anne fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 17:02:21. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da sosyal medyadan terör propagandası yapan zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement