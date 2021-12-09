Malatya'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı - Son Dakika

MALATYA'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 2 kişiyi tespit etti. İsimleri açıklanmayan şüphelilerin adresine düzenlenen operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusuna başlandı.
Kaynak: DHA
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