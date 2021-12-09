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Malatya'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı

09.12.2021 15:48
Malatya'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı

MALATYA'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 2 kişiyi tespit etti. İsimleri açıklanmayan şüphelilerin adresine düzenlenen operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusuna başlandı.


Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malatya'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı - Son Dakika
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