Malatya'da sosyal mesafe kuralına uymayan 71 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

Malatya'da sosyal mesafe kuralına uymayan 71 kişiye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak illerde 17 Nisan'da 15.00 ile 24.00 saatleri arasında Türkiye Güven Huzur 2020-3 denetimleri gerçekleştirildi.

Malatya'da 92 ekip 426 personelle gerçekleştirilen uygulamada ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında bin 262 iş yerini denetledi.

Belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren iki iş yeri ve sosyal mesafe kuralına uyulmayan 8 işletme olmak üzere 10 iş yerine işlem yapıldı.

Sosyal mesafe kuralına uymayan ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların aralarında bulunduğu 71 kişiye cezai işlem uygulandı.

Ekiplerce, 199 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı ve 752 araç denetlendi.