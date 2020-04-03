Malatya'da sosyal yardım ödemeleri hak sahiplerine evlerinde yapıldı - Son Dakika

Malatya'da, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bin liralık sosyal yardımları kadın astsubaylar vatandaşlara evlerinde teslim etmeye başladı.

PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle sosyal yardımların hak sahiplerine ödemeleri Malatya'da PTT görevlileri, polis, jandarma ve kolluk birimlerince yapılıyor.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın astsubaylar, kırsal mahallelerde vatandaşlara sosyal yardım ödemelerini yapmaya başladı.



Sosyal yardım ödemeleri kapsamında kırsal mahallelere giden kadın astsubaylar, akşam geç saatlere kadar imza karşılığında vatandaşlara paralarını teslim etti.