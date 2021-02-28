Malatya'da STK'lardan 28 Şubat açıklaması - Son Dakika

Malatya'da STK'lardan 28 Şubat açıklaması

28.02.2021 15:13
Malatya'da STK'lardan 28 Şubat açıklaması, System.String[]

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yazılı açıklamasında, 28 Şubat'ta hedefin tüm Türkiye ve demokrasi olduğunu kaydetti.

Tüfenkci, Türkiye'de darbeler döneminin halkın iradesi ve yönetimin kararlı duruşuyla tarihin kara sayfalarına gömüldüğünü aktararak, "Bugün darbe kalkışmasının olduğu ülkelerde Türkiye'nin duruşu örnek alınmaktadır. 28 Şubat kendisini halkın, milletin, ülke menfaatlerinin üstünde gören statükocuların kendi talepleri ve istekleri doğrultusunda yönetimi ve toplumu şekillendirme çabaları olarak ortaya çıktı." ifadelerin kaydetti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, 28 Şubat postmodern darbesinin ülkenin tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez ise yazılı açıklamasında bütün darbeler gibi 28 Şubat'ın da bir mühendislik projesi olduğunu toplum, siyaset, ticaret, ekonomi, yargı, eğitimi gibi hayatın tüm alanlarını dizayn etmeyi amaçladığını bildirdi.

Milletvekili, 28 Şubat, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da STK'lardan 28 Şubat açıklaması - Son Dakika


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