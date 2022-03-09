Malatya'da "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yapıldı - Son Dakika
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Malatya'da "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yapıldı

09.03.2022 16:34
Malatya'da "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yapıldı

Malatya'da, temel ihtiyaç maddelerinde "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" ile spekülatif hareketlere karşı denetim gerçekleştirildi.

Malatya'da, temel ihtiyaç maddelerinde "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" ile spekülatif hareketlere karşı denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, beraberinde Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ ile marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik stokçuluk, fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

İl genelindeki marketlerde fiyat, etiket ve stokçuluk yapılıp yapılmadığı konusunda marketleri gezen Vali Baruş, marketlerdeki rafları dolaşarak temel gıda ürünlerinin etiketlerini tek tek inceledi.

Denetimde reyon ile kasa fiyatları kontrol edildi, güncel fiyatlar ekipler tarafından kayıt altına alındı.

Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince marketlere yönelik fiyat ve stok denetimlerinin devam edeceğini belirten Vali Baruş, "Stokçuluğa fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Denetimlerde, stokçuluk, KDV indirimi, etiket-fiyat, son kullanma tarihi ve depo kontrollerinin sürdürüleceğine dikkati çekilerek, olumsuz durumlarda cezai müeyyide uygulanacağı belirtildi.

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Ticaret, Malatya, Aydın, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yapıldı - Son Dakika
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