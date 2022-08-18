MALATYA'DA, BARAJ GÖLÜ VE GÖLETLERDEN 1 TON ÇÖP TOPLANDI - Son Dakika
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MALATYA'DA, BARAJ GÖLÜ VE GÖLETLERDEN 1 TON ÇÖP TOPLANDI

18.08.2022 10:09

MALATYA'da, Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçları, kentteki 5 baraj gölü ve mesire alanındaki bir gölette temizlik çalışması yaptı.

MALATYA'da, Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçları, kentteki 5 baraj gölü ve mesire alanındaki bir gölette temizlik çalışması yaptı. Dalgıçlar, girdikleri baraj gölü ve gölette; lastik, pet şişe ve cam şişe başta olmak üzere birçok atık malzemeyi temizledi. Dalgıçların yaptığı çalışmalarda su altlarıdnan yaklaşık 1 ton çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

Kentte, bulunan baraj gölleri ve mesire alanlarında bulunan göletlere dalan Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçları temizlik yaptı. 8 dalgıç Karakaya, Sultansuyu, Sürgü, Medik ve Polat barajına ile Orduzu Pınarbaşı mesire alanındaki gölete daldı. Özellikle mesire alanlarının bulunduğu noktalarda temizlik yapan dalgıçlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Lastikten, pet şişeden cam şişeye birçok atık malzeme çıktı. Göl dibinden yaklaşık 1 ton çöp ve atık malzeme çıkarıldı. Yaklaşık 2 saat boyunca göletlerin dibinde temizlik yapan dalgıç ekiplerinin her hafta bir göl dibi temizliği yapacakları öğrenildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin göletlerde temizlik çalışması yaptıklarını belirterek, "Suyun altındaki çöpleri, poşetleri, plastik atıkları topladılar. Bunu biz her zaman sürekli halde yapmaktayız. Bu tür atıklar insan sağlığına, suda yaşayan canlılar açısından çok büyük tehlikeler arz etmekte. Balıklar bunları yem zannedip yiyebiliyorlar. Nefes yolları tıkanabiliyor ve ölebiliyorlar veya midelerinde tokluk hissi oluşup ölebiliyorlar. Kuşlar da yine kıyıda olduğu zaman çöpleri yiyecek bir şey zannedip, yiyerek onlarda da tokluk hissi oluşturup, ölebiliyorlar. Bunların birçok zararı var. Özellikle kıyıdaki çöplerin insan sağlığına büyük tehditleri var. Bulaşıcı hastalıklar meydana gelebiliyor, farklı hastalıklar oluşuyor. Özellikle çöplerin, atıkların doğayı terk etmesi onlarca yıl, yüzyıllarca yıl alabiliyor. Örnek, bir poşet kaç yüz yılda kendisini imha edebiliyor veya bir plastik şişe 400 yılda-500 yılda yok oluyor. Hem doğa açısından hem de ekolojik çevre açısından hem de insan sağlığı açısından büyük tehlikeler arz etmekte. Biz hemşerilerimizden istirham ediyoruz; lütfen atıklarımızı atmayalım, o atıkları çöplüklere atalım. Çöpleri attıkça sanki suda 'imha oluyormuş' gibi düşünüyor ama öyle bir mantık yok. Kesinlikle hem sağlığımız için hem de suda yaşayan canlılar için büyük bir tehlike arz ediyor. Bu nedenle vatandaşlarımız bu konularda hassasiyet göstermelerini istiyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

Malatya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALATYA'DA, BARAJ GÖLÜ VE GÖLETLERDEN 1 TON ÇÖP TOPLANDI - Son Dakika

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