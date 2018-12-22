Malatya'da Su Kanalına Düşen Aracın Şoförü Yaralandı
3 saat önce
Malatya'da su kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Malatya
'da su kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Merkez Yeşilyurt
ilçesine bağlı Bostanbaşı
Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde seyreden Kevser Abat (45) yönetimindeki 44 LL 042 plakalı hafif ticari araç, yolun ortasında bulunan su kanalına düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içerisinden çıkarılan Abat, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Abat'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:41 Kaynak: AA
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