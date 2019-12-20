Malatya'da su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Malatya'da su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti

6 saat önce

Malatya'da su kuyusuna düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Malatya'da su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Malatya'da su kuyusuna düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Ova Sokak'ta bulunan su kuyusuna düşen 6 yaşındaki Menderes Özer'i gören vatandaşlar durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 10 dakikalık bir çalışma sonrasında 8 metrelik kuyuya düşen çocuğu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince müdahalede bulunulan Menderes Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.


Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatılırken talihsiz çocuğun cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - MALATYA

Menderes, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu
Karaman ev kadını destekle zeytinyağı üretip, ihraç etmeye başladı İmamoğlu:  İstanbul'un köylerinin su sorunu Ankara'da çözülecek Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var

Son Dakika Haberleri
21:18 Samsun'da "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali sahnelendi - Son Dakika Haber
21:06 AB Komisyonu'ndan Polonyalı yetkililere yargı bağımsızlığı mektubu - Son Dakika Haber
21:05 Batman'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 17 yaralı - Son Dakika Haber
21:01 Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika Haber
21:01 Hisarcık Heyeti'nden Başkan Ceyhun'a 'Hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika Haber
20:57 Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika Haber
19:31 Rus güçleri Haseke'nin Tel Temr beldesine gözlem noktası kurdular - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 21:25:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]