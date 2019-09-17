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Malatya'da suç çetesine darbe: 13 gözaltı

42 dakika önce

Malatya'da suç çetesine darbe: 13 gözaltı 13 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda silah ele geçirildiMALATYA - Malatya'da birçok suça karışan çete, emniyetin başarılı operasyonu ile çökertildi.

Malatya'da suç çetesine darbe: 13 gözaltı

13 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da birçok suça karışan çete, emniyetin başarılı operasyonu ile çökertildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, nitelikli yağma, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Malatya il merkezinde 20 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyona KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra TEM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 16 adet ruhsatsız tabanca, 232 adet muhtelif çapta tabanca mermisi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kasatura ve 1 adet çelik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Malatya'da suç çetesine darbe: 13 gözaltı

Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:51 Kaynak: İHA
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