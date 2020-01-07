Malatya'da suç örgütü operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da suç örgütü operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Malatya'da suç örgütü operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

7 saat önce

Malatya merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak suçlarından 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da suç örgütü operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Malatya merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak suçlarından 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, nitelikli yağma, silah kanununa muhalefet, kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme gibi suçları işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya merkezde 24, Osmaniye Kadirli'de ise 1 adres olmak üzere toplam 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.


TEM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 6 şüphelinin ise daha önceden tutuklu bulunduğu belirtildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 196 adet tabanca mermisi, 18 adet av tüfeği fişeği, 1 adet çelik yelek, 1 adet kesici alet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait düğün salonu ve alkollü restoranda ise gizli bölme ve geçitler tespit edildi. Bu iş yerlerine de denetim yapılarak idari yaptırım uygulandı. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:42 Kaynak: İHA
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